Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten Diyanet'e sert tepki: 'Aklımızla oynamayın artık'
Depremzede çocuklara ilişkin "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir tepki de oyuncu Burcu Özberk'ten geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sitesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'deprem' özel bölümü açıldı.
Sitede, depremde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin soru üzerine "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde bir fetva yayınlandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silindi. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfada da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusu ve yanıtı çıkarıldı.
ÖZBERK'TEN SERT TEPKİ
Diyanet'in fetvasına oyuncu Burcu Özberk de tepki gösterdi.
Özberk, paylaşımında, "Kalbimiz paramparça. Aklımızla oynamayın artık. Bu kadar çaresiz değiliz. Yetim çocuklara sahip çıkamayacaksak yazıklar olsun zaten bize" ifadelerini kullandı.
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