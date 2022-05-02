Ünlü oyuncu Furkan Andıç hastanelik oldu, ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Furkan Andıç, rol aldığı 'Kara Tahta' dizisinin setinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sağ bacağının menisküsü yırtılan Andıç, çekimlerin yer aldığı Edirne'de yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'a getirilerek ameliyata alındı.
Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Andıç'ın, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı.
Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi.
İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren Furkan Andıç'ı, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.
"BİZİ VE TÜM SEVENLERİNİ ÜZDÜ"
Yapımcı Önal, Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;
"Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü... İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan."
Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek, evinde istirahat ettiği öğrenildi.
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