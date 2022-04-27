Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde apandisitinin patladığı tespit edilen Yenenler ameliyat edildi.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in apandisiti patladı. Eşi Berfu Yenenler ile hastaneye giden 38 yaşındaki Yenenler, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
"BİR KERE ÇOCUK BAKTIN, APANDİSİTİN PATLADI"
Eşinin hastanedeyken çektiği videosunu sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, ünlü oyuncuya "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikâyelerine baktım, çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" sözleriyle takıldı.
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