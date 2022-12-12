Ünlü oyuncu Melis İşiten'den feci kaza sonrası yeni paylaşım...

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:19

Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş'ı kaybeden oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kazadan sonra eğlenceli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla eleştirilerin hedefinde olan İşiten, tepkilere paylaşımıyla yanıt verdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim. Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum."

KAZA TARİHİNİ KOLUNA KAZITTI

İşiten'in, 21 Kasım'da gerçekleşen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza tarihini koluna dövme yaptırdığı dikkat çekti.