Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz için duygusal paylaşım
Trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, kaybettikleri arkadaşları Tolga Güleryüz için sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımda bulundular.
Tiyatrocuları taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş'ı kaybeden oyuncu Ceyhun Fersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Güleryüz ile fotoğraflarını yayınlayan Fersoy, şu notu düştü;
"Hep sağ tarafımdaydın ve öyle olacaksın. Sensiz geçen konuşmaları sevmiyorum, sohbetlerimde olmasan bile seni arayıp anlatıyordum. Ne paylaşımlarımız olmuş 5 sene içinde. Ben seni hep yaşatacağım dostum, sen beni uzaktan izleyip gurur duyacaksın."
Aynı kazada yaralanan Melis İşiten de Güleryüzle paylaştığı fotoğrafına şu mesajı yazdı;
"Çok garip, çok. İyi ya da kötü değil hislerim. Ama garip, kabul etmesi zor. Bazen ansızın gelen 'ah'larla duruyorum. Sadece garipliğini kavramaya çalışıyorum. 'Canım arkadaşım benim' diyebiliyorum sadece. Her hayalimde, her doğmasını beklediğim güneşte benim arkadaşım var artık. Her iyileşme sanki ona selam çakma, her düşüm sanki ona armağan. Bana kalan her şey onun öğrettikleri. Onun sevgisi, onun gülüşü, onun güzel, küçük oğlan çocuğu kalbi. Sol tarafımda, ömürlük hisle. Seviyorum arkadaşımı, bu kadar. Arada yazarım buraya, ama hep yazıyorum oraya"
NE OLMUŞTU?
20 Kasım'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.
"GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM"
Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz haftalarda evinde çekilen bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:
"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Melis İşiten ise "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür" ifadelerini kullanmıştı.
"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"
Durumu Fersoy ve İşiten'e göre daha ciddi olan ve ambulans uçakla İstanbul’a ameliyat olmaya gelen Sergen Deveci de, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" mesajını yazmıştı.
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