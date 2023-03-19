Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın Türk sanatçıları eleştirdi: 'Bizimkiler de utanmadan kaçtı!'

Geçen günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek hem yurttaşları ziyaret etti hem de çocuklarla oyun oynadı. Oyuncunun bölgeye gittiğini gören Demet Akalın ise "Bizimkiler de utanmadan kaçtı! Dünya starı Hatay'da" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:31
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın Türk sanatçıları eleştirdi: 'Bizimkiler de utanmadan kaçtı!'
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Netflix'te yayınlanan "365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçen günlerde İstanbul'a geldi. Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. 

Onlarca binanın yerle bir olduğu şehirde binlerce yurttaş yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalamayan Michele Morrone, şehre gitmeyi ihmal etmedi. 

Depremzedelerin kaldığı çadırkente giden oyuncu, çocuklarla oynadı.

DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Hatay'da geçirdiği zamanda çektirdiği fotoğrafları 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak kalp emojisi koydu.

Paylaşımı gören Demet Akalın ise isim vermeden Türk sanatçılara gönderme yaptı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımını alıntılayan Akalın, "Bizimkiler de utanmadan kaçtı! Dünya starı Hatay'da" ifadelerini kullandı.



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