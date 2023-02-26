Demet Akalın isyan etti: Yangında yoklar, depremde yoklar, hala uyuyanlar var

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 00:28

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 00:28

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"'Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes!"

Demet Akalın, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına vereceğini de duyurmuştu.