Demet Akalın isyan etti: Yangında yoklar, depremde yoklar, hala uyuyanlar var
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangında yoklar, depremde yoklar, ülkenin akışında da olmayın; hala uyuyanlar var, pes!" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
"'Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes!"
Demet Akalın, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına vereceğini de duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım