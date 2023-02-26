Demet Akalın isyan etti: Yangında yoklar, depremde yoklar, hala uyuyanlar var

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangında yoklar, depremde yoklar, ülkenin akışında da olmayın; hala uyuyanlar var, pes!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 00:28
Demet Akalın isyan etti: Yangında yoklar, depremde yoklar, hala uyuyanlar var
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"'Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes!" 

Demet Akalın, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına vereceğini de duyurmuştu. 


Demet Akalın

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