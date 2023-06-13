Ünlü oyuncu Treat Williams motosiklet kazasında hayatını kaybetti
ABD’li ünlü oyuncu Treat Williams, önceki gün geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. Williams, Broadway müzikalinden uyarlanan 1979 tarihli Hair filmi ile üne kavuşmuştu.
Hair filmi ve Everwood serisiyle tanınan Treat Williams, ABD’nin Vermont eyaletinde önceki gün motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun ajansından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 71 yaşındaki Williams’ın hayatını kaybettiği belirtildi.
MENAJERİ DOĞRULADI
Williams’ın 15 yıllık menajeri Barry McPherson, oyuncunun kullandığı motosikletin bir arabayla çarpıştığını ve ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Olayla ilgili açıklama yapan İtfaiye şefi Jacob Gribble, kazanın bir otomobilin direksiyonunu Williams’ın motosikletine doğru kırmasıyla gerçekleştiğini, kazanın ardından New York’ta bir hastaneye kaldırılan Treat Williams tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Broadway müzikalinden uyarlanan 1979 tarihli Hair filmi ile üne kavuşan Williams, Everwood serisinde ise ailesini New York City’den Colorado’ya taşıyan bir beyin cerrahı olarak rol almıştı.
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