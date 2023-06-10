Motosiklet eğitmeni yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:30

Güncelleme: 10.06.2023 - 17:18

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında bir kaza yaşandı.

Edinile bilgiye göre kaza, direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon eğitmeni Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden direksiyon eğitmeni arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak aracından düştü.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa S., olay yerinde hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ve Durmuş Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Erdal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.