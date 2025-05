Ünlü oyuncu yeni 'Hunger Games' filminde yer alacak...

The Great, Malzefiz, A Complete Unknown gibi yapımlarda yer alan Elle Fanning, "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"in sinema uyarlamasında Effie Trinket karakterini canlandıracak.

Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Ben Wang ve Ralph Fiennes gibi isimler kadroda yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor, senaristliğini ise Billy Ray üstleniyor.

SUNRISE ON THE REAPING FİLMİNİN KONUSU...

Her yıl düzenlenen 50. Açlık Oyunları'nda gün ağarırken Panem'in semtlerinde korku kol geziyor. Bu yıl Çeyrek Asır Oyunları onuruna iki kat daha fazla haraç toplanacak. 12. Bölge'de Haymitch Abernathy şansı hakkında fazla düşünmemeye çalışıyor. Onun umursadığı tek şey sevdiği kızla birlikte olmaktır. Ancak çağrıldığında tüm hayalleri yıkılır. Ailesinden ve aşkından koparılmış, 12. Mıntıka'nın diğer üç haraçıyla birlikte Capitol'e nakledilir. Oyunlar başladığında Haymitch, başarısız olmaya hazırlandığını fark eder. Ama savaşmaya da hazırdır.