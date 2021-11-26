Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı: Herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı

26 Kasım 2021 Cuma, 12:22

Squid Game dizisindeki gibi 456 oyuncuyla oyunlar oynamak için dekorların aynısını hazırlayan 'MrBeast' adlı YouTuber'ın gösterisi sonuçlandı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki YouTuber'ın oyunlarının dizidekilerden en önemli farkı ise elbette ki ölümle sonuçlanmamaları ve verilen para ödülü oldu.

YouTube'da 76.2 milyon abonesi olan MrBeast'in paylaştığı videoya göre oyuncular ilk olarak 'Yeşil Işık Kırmızı Işık' oyununu oynadı. Bu bölümde oyuncuların tişörtlerinin içine küçük bir alet yerleştirdi, elenen oyuncunun üzerindeki patladı. İkinci olarak da yine dizideki gibi dalgona şekerinin kullanıldığı oyun oynandı.

KAZANAN, 456 BİN DOLARIN SAHİBİ OLDU

Halat çekme, misket, cam köprü gibi diğer oyunları da birebir canlandırmaya çalışan YouTuber'ın finale kalan 6 kişi için hazırladığı son oyun ise dizideki 'kalamar oyunu' değil sandalye kapmaca oldu. Herkesi eleyen oyuncu, yine dizidekinin aksine 45.6 milyar won (38 milyon dolar) değil 456 bin doların sahibi oldu.

Dizidekinin aksine oyuncular elendikçe nihai para ödülünün artmaması ve elenen oyunculara da bir miktar para verilmiş olması da diğer farklılıklardandı.

17 milyondan fazla kez izlenen video için toplamda 3.5 milyon dolar harcandı. Bir bölümünü telefon oyunu Brawl Stars'ın karşıladığı bu paranın 2 milyon doları yapıma, 1.5 milyon doları da ödüllere gitti.