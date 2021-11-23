Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor: Squid Game'i geçti

23 Kasım 2021 Salı, 09:50

Yayınlandığı günden bu yana dünya çapında 110 milyondan fazla insana ulaşan, gelmiş geçmiş en çok izlenen diziler arasına giren Squid Game'in zirve yarışı sona erdi.



Güney Koreli bir yapım daha Netflix’te fenomen oldu. Hellbound isimli korku dizisi, tek gecede izlendiği rakamla Squid Game’i geçti.

FlixPatrol analytics’in verilerine göre, Güney Kore yapımı Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu.

Hellbound, günahkâr insanları takip ederek onları cehenneme çeken doğaüstü varlıkları konu alıyor. Yean Sang-ho’nun yönettiği dizi, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilmişti.

Squid Game, Netflix’in rekor kıran yapımı olmuş, 94 ülkede 142 milyon kişinin izlenmişti.

NETFLIX'İN ABONE SAYISINI ARTIRMIŞTI

Çevrim içi internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde "Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4 milyon artarak beklentilerin üzerinde artış göstermişti.