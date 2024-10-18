Ünlülerden 12 bebeğin ölümüne sebep olan 'Yenidoğan Çetesi'ne tepki

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:07

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:10

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, 12 bebeğin yoğun bakım ünitesinde ölümüyle sonuçlanan Yenidoğan Çetesi skandalında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktora 582 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin konuşma kayıtları ve uzman raporları da yer aldı. Skandalda, 9’u yeni doğan ve biri 1 yaşında olmak üzere toplam 10 bebeğin ölüm nedeninin doktorlar tarafından örtbas edildiği, bebeklere pasif ötanazi uygulandığı iddia edildi. Dosyada yer alan hemşirelerin telefon konuşmaları da kan donduran detaylar içeriyor.

Bebek ölümleri kamuoyunda büyük infial yaratırken, birçok ünlü isim de yaşananlara tepkisini dile getirdi. Hadise, Bergüzar Korel ve Demet Akalın gibi isimler, sosyal medya üzerinden isyanlarını paylaştı.

Henüz anne olmadığını belirten Hadise, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri… Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü hepimizin yüreğini yakıyor. Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun! Bu sistemin içinde olan herkes cezasını çekmeli."

Bergüzar Korel ise isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu kötülüğü anlatabilecek kelimeleri bilmiyorum. Sağlıklı yeni doğan bebekleri devletten para almak için yoğun bakıma alıp ölümlerine sebebiyet veren koca bir çete ve onlarca hastaneden bahsediyorlar."

Demet Akalın da sert tepkisini şu ifadelerle paylaştı:

"Pis eller yeni doğan bebeklere kadar inmiş! Nasıl yemek yiyip çocuklarının suratlarına bakabiliyorlar acaba?"

Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 bebek cinayetinde yoğun bakımlarını çetelere kiraladığı söylenen 19 hastaneyle ilgili soruşturmada iddia doğru çıkarsa; bu hastaneler kapatılmalı, sahipleri tutuklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı! Üstü kapatılırsa durum çok vahim olur."