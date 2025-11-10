Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

10.11.2025 10:21:00
Haber Merkezi
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anılıyor.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

TARKAN

"Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz."

ATA DEMİRER

 

 En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.

TÜRKAN ŞORAY

Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle.. Kalbimdesin.

CEM YILMAZ

Büyük Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her millete nasip olmaz bir liderimiz olduğu için gururlu, kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum. Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa büyük Atatürk mekânın cennet olsun.

NİLGÜN BELGÜN

Atatürk, bu kalp seni asla unutmaz. 10 Kasım...

DERYA BEDAVACI

 Bir Atatürk'ü severim bir de Atatürk'ü seveni.

BURCU BİRİCİK 

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.

ÇAĞLA ŞIKEL

Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...

BEZHAT UYGUR

Sadece bir an değil, bir ömür saygıyla, minnetle izinde...

