Uygun fiyata uçak bileti bulmanızı sağlayacak 9 yöntem

18 Ocak 2022 Salı, 00:00

Bir tatil veya seyahat planı yapan herkesin ilk baktığı yer uçak bileti fiyatları oluyor. Plan yapmak istenilen şehre uçak biletlerinin pahalı olması da seyahat bütçesinin dengelerini alt üst edebiliyor. Kimi zaman uçak biletlerinin fiyatları kişinin bütçesine uymadığı için plan değişiklikleri bile yapılabiliyor.

Fakat tüm bunların yanında ucuz uçak bileti bulma yöntemlerini bilip bunları alışkanlık haline getirerek, ulaşım bütçesini azaltmak mümkün. Peki nedir bu yöntemler?

İşte, WebTekno'da yer alan habere göre; 2022 yılı içinde ucuz uçak bileti bulmak için 9 yöntem...

ARAMALARINIZI GİZLEYİN

Gitmek istediğiniz şehre birkaç defa uçak bileti aradığınızda uçak bileti fiyatlarında bir değişiklik olduğunu fark etmişsinizdir. Birkaç defa üst üste aynı rota için arama yaptığınızda tarayıcınız, aramalarınızı çerez olarak toplar ve bu çerez bilgilerine göre arama yaptığınız rotada fiyatlar artabilir.

Fiyatlar yükselmeden bilet almanızı istedikleri için uygulanan bu minik hileyle karşılaşmamak için gizli sekmede arama yapmanız gerekiyor. Her gizli sekme açtığınızda cookie bilgileri sıfırlanıyor ve daha önce hiç arama yapmamışsınız gibi bilet arayabiliyorsunuz. Bu nedenle biletlerinizi ucuza almak için mutlaka gizli sekmede arama yapın.

UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN

Farklı hava yollarının sitesine tek tek girmek yerine, farklı hava yollarının uçuşlarını bir arada sunan arama motorlarını kullanın. Uçak bileti arama motorları sayesinde gitmek istediğiniz ülkenin yerel hava yolları ve düşük bütçeli hava yollarının uçuşlarını aynı anda karşılaştırabilirsiniz.

Ayrıca arama motorlarında fiyat grafikleri de bulunuyor. Bu fiyat grafiklerinde uçuş aradığınız tarihten öncesini ve sonrası da görebilirsiniz. Böylece aradığınız tarihte uçak bileti fiyatı bütçenize uygun değilse bile yakın tarihlerde uygun fiyatlı bilet varsa satın alabilirsiniz. Seyahat tarihlerinizin esnek olabildiği durumlarda bu özellik çok işe yarıyor.

UCUZ UÇAK BİLETİ ALABİLECEĞİNİZ GÜN VE SAAT: PAZARTESİ 15.00

Verilere göre uçak biletlerinin daha uygun fiyatlarda olduğu saat 15.00. Günün diğer saatleriyle kıyaslama yapıldığında saat 15.00’te uçak biletinizi daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Yapılan araştırmada özellikle pazartesi günleri saat 15.00 ve 18.00 öne çıkıyor. Ucuz uçak bileti bulmak için pazartesi günü saat 15.00 ve 18.00’de araştırma yapabilirsiniz.

Karşılaştırmalarda uçak biletlerinin pahalı olduğu saatin ise cuma günü saat 14.00 olduğu görüldü. Cuma günleri 14.00’ün yanında gece 00.00 ile 04.00 arasında da uçak bileti fiyatları yüksek oluyor. Ucuz uçak bileti bulma konusunda yapılan güncel araştırmalarda da gece saatlerinde biletlerin pahalı olduğu bilgisi bulunuyor.

UCUZA UÇABİLECEĞİNİZ GÜNLER: SALI, ÇARŞAMBA YA DA CUMARTESİ

Seyahat tarihinize göre uçak bileti fiyatları değişiklik gösteriyor. Özellikle bayram ve resmi tatil günlerinde seyahat etmek istediğinizde biletler pahalı olabiliyor. Genel anlamda bakıldığında pazartesi, cuma ve pazar günleri düzenlenen uçuşların biletleri yüksek fiyatlara satılıyor. Bu durumda biletinizi ucuza almak için seyahat edeceğiniz günü değiştirebilirsiniz.

Salı, çarşamba ve cumartesi günleri sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde düzenlenen uçuşlar çok daha uygun fiyatlı oluyor. Bayram ya da resmi tatil gibi uzun seyahat olanakları sunan dönemlerde de tatilin başladığı gün yerine 1 ya da 2 gün sonrasına bilet araştırması yaptığınızda daha ucuz uçak biletleriyle karşılaşabilirsiniz.

SEYAHAT SEZONLARINA DİKKAT EDİN

Uçak biletleri yaz mevsiminde, bayram tatillerinde ve yılbaşı gibi özel günlerde çok pahalı olabilir. Yurt dışı seyahati için de Noel dönemi ve ülkelerin popüler festivallerinin olduğu tarihlerde bilet fiyatları yükseliyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı’nın arifesi 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bayram ise 2-4 Mayıs tarihlerinde olacak. Eğer 2 gün izin alırsanız 9 günlük bir tatil imkanınız var. Bu dönem için uçak biletleri oldukça pahalı olabilir. Bu nedenle erkenci olmakta yarar var.

2022 yılında Kurban Bayramı ise 8 Temmuz Cuma’ya denk gelen Arife günüyle başlıyor ve 12 Temmuz Salı gününe kadar devam ediyor. Yazın en çok tercih edilen ayı olan temmuza denk gelmesiyle Kurban Bayramı biletleri de tarih yaklaştıkça pahalılaşabilir. Bu tatil dönemleri için ucuz uçak bileti bulmak için şimdiden arama yapmalısınız.

AKTARMALI UÇUŞLARI SEÇİN

Uzak şehirlere direkt uçuş düzenlemek maliyetli olduğu için direkt uçuşların bilet fiyatları oldukça yüksek oluyor. Ayrıca sık direkt uçuş düzenlenmediği için de alternatif bulmak zorlaşabiliyor. Bu durumda da devreye aktarmalı uçuşlar giriyor. Direkt uçuşlar için ödeyeceğiniz bilet fiyatına kıyasla çok daha ucuza aktarmalı olarak uçabilirsiniz.

Hava yollarının kendi anlaşmalarıyla düzenlediği aktarmalı uçuşları değerlendirebilirsiniz.

2022 KAMPANYALARI İÇİN MAİL LİSTELERİNE ÜYE OLUN

Hava yolları uçak biletleri fiyatlarında özel kampanyalar yapabiliyor. 2022 yılında hava yollarının yapacağı kampanyaları kaçırmamak için hava yollarının ve arama motorlarının mail listelerine kaydolabilirsiniz. Bazı hava yolları şirketleri, bazı uçak bileti sitelerine özel kampanyalar yapabiliyor. Bu kampanyalar haftalık ya da günlük mailler gönderilerek üyelerin bilgisine sunuluyor.

Yıl boyunca yapılan kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak için uygulamaları da indirebilirsiniz. Uygulamalardan gelen anlık bildirimlerle kampanyaları kaçırmadan ucuz uçak bileti alabilirsiniz.

TEK YÖN BİLET ALIN

Uçak bileti ararken eğer dönüş tarihimiz belliyse genelde gidiş dönüş bilet araması yaparız. Bu şekilde toplam ulaşım maliyetimizi görmek isteriz. Ancak bilet aramalarını sadece gidiş dönüş şeklinde yaptığınızda çok şey kaçırabilirsiniz çünkü genelde aynı hava yolunun sunduğu gidiş dönüş biletlerinden biri pahalı olabilir. Örneğin gidiş için aradığınız uçak bileti ucuzken aynı hava yolundan dönüş bileti 2 katı fiyatta olabilir. Bu durumu engellemek için tek yön uçak bileti araması yapabilirsiniz. Böylece iki biletinizi de en ucuz seçenekle alabilirsiniz.

Özellikle yazın Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen yolcu sayısını karşılamak için ek uçuşlar yapılabiliyor. Bu uçaklar dönüşte boş kalabiliyor. Bu boşluk durumunu engellemek isteyen hava yolları bilet fiyatlarında indirim yapıyorlar. Yani tek yön bilet araması yapmanız durumunda ucuz uçak bileti almaya bir adım daha yakınsınız.

MİL KAZANDIRAN KARTLAR KULLANIN

Günlük alışverişleriniz sayesinde uçak biletinizi ucuza alabilirsiniz. 2022 yılında birçok bankanın mil kazandıran kredi kartı bulunuyor. Bu kredi kartları sayesinde küçük miktarlardaki alışverişleriniz bile size mil kazandırıyor. Her bankanın koşulu değişiklik gösterebiliyor ancak bazı kredi kartları 1 TL değerindeki harcamalara 1 Mil verebiliyor.

Mil kazandıran kredi kartlarının farklı markalarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde farklı ihtiyaçlarınız için de avantaj elde edebilirsiniz. Fakat 2022 yılında mil kazandıran kredi kartı edinecekseniz bankaların koşullarını dikkatli inceleyerek seçim yapmanızda fayda var.