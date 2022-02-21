Uyurken de formda kalabilmek mümkün mü?

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:27

Kilo problemi yaşayan birçok insan için uyku esnasında metabolizmanın çalışması aynı zamanda yağ yakımını da beraberinde getiriyor. Vücudun sirkadiyen bir ritimle birlikte gece karanlığında çeşitli hormonlar üretebildiğini belirten Diyetisyen Gonca Akın, uyumadan önce yağ yakımını hızlandırmak için önerilerde bulundu.

Diyetisyen Akın, “Uyku düzeni büyük bir faktördür ve saat 02.00 ile 04.00 arası mutlaka derin uykuda olunmalıdır. Toplumumuzda maalesef böyle bir sorun var. Gece uyumadan 3-4 saat önce hiçbir şey yenilip içilmemelidir ki, aç kalan metabolizma daha çok yağ yakabilsin” dedi.

"UYKUDAYKEN İNSAN DAHA ÇOK KALORİ HARCAR"

Dinlenme anında vücudun yaktığı kalori ile uykudayken yakılan kalori arasında fark olduğunu sözlerine ekleyen Akın, “Uykudayken insan daha çok kalori harcar ve uykuya dalmadan önce tüketilen süt ve yoğurt gibi proteinler; gece boyu metabolizmanın çalışmasına destek olur” diyerek konuyu özetledi.

"VÜCUDUN HER ZAMAN SUYA İHTİYACI VARDIR"



Kış aylarında vücudu sağlıklı ve ideal kilosunda tutmak isteyenlerin mutlaka dengeli beslenmesini öneren Diyetisyen Akın, bu sürecin yaz veya kış olarak mevsimlere indirgenmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. Soğuk havalarda kiloyu sabit tutabilmenin ya da kilo verebilmek için diyette olanların süreci yaz mevsimine nazaran daha zor atlatabileceklerinin altını çizen Akın, meseleyi şu sözlerle belirtti:

“Soğuk hava şartlarından dolayı doğal olarak vücut üşür ve kendini korumak için yağlanmaya yönelir. Bu noktada sağlıklı ve bilinçli beslenebilmek önemlidir. Günlük alınması gereken kalori miktarı ayarlanıp ve zayıflamak isteniyorsa da yeterince kalori açığını oluşturmak gerekiyor. Bunların yanı sıra vücut, kışın su ihtiyacını hissedemeyebilir veya biz öyle düşünürüz. Fakat, vücudun her zaman suya ihtiyacı vardır. Mutlaka ama mutlaka bunu dikkate alalım.”

“EN AZ YARIM SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMALI”

Formda kalmak için sebze, meyve ve aynı şekilde kuru baklagil tüketiminin ihmal edilmemesini ve bununla birlikte kahvaltı masalarından yumurta ve peynirin eksik olmamasını da ilave eden Uzman Diyetisyen Akın, “Özellikle günün büyük kısmını evde geçirenler, yarım saatte olsa fiziksel aktivite yaparak, bol bol ıhlamur, kuşburnu, zencefil, yeşil ve beyaz çay tüketmelidirler. Bu içecekler soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendiren etkin maddelerdendir” diyerek farkındalığı yüksek bir beslenme programı önerdi.

