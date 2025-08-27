Uzak Şehir'de şaşırtan veda: Apar topar diziden ayrıldı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon yaptığı finalle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Ancak yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide “Ümmü” karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Sevilen oyuncunun yerine ise deneyimli isim Banu Fotocan kadroya dahil oldu.

Öte yandan dizide “Mine” karakterini canlandıran Mine Kılıç’ın da farklı projeler için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu gelişme, oyuncunun Uzak Şehir’den ayrılacağı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.