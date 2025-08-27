Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzak Şehir'de şaşırtan veda: Apar topar diziden ayrıldı

Uzak Şehir'de şaşırtan veda: Apar topar diziden ayrıldı

27.08.2025 17:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uzak Şehir'de şaşırtan veda: Apar topar diziden ayrıldı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanırken, Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde projeden ayrıldı; yerine Banu Fotocan geliyor.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon yaptığı finalle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle yeni sezona başlayacak. Ancak yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide “Ümmü” karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. Sevilen oyuncunun yerine ise deneyimli isim Banu Fotocan kadroya dahil oldu.

Image

Öte yandan dizide “Mine” karakterini canlandıran Mine Kılıç’ın da farklı projeler için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu gelişme, oyuncunun Uzak Şehir’den ayrılacağı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

 

İlgili Konular: #Uzak Şehir