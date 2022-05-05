Uzmanı açıkladı: Yüzde 10-15 su kaybı çocuğu yoğun bakıma götürebilir

05 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

Uz. Dr. Mehmet Güneş, havaların ısınması ile beraber çocuklarda görülen yaz ishalleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesi ile çocukların dışarı çıkacağını ve terleyeceğini belirten Güneş, “Yaz ishalleri bu şekilde başlıyor. Yaz ishallerinin diğerlerinden en büyük farkı; yüzde 95 gibi büyük bir oranda spesifik bir tedavileri yoktur. Bizim için ishallerde en önemli unsur sıvı kaybını yok etmektir. Bizde yüzde 10 kayıp pek önemli değildir ama ufacık bir çocukta yüzde 10-15 kayıp bebeğin yoğun bakıma yatmasına neden olabilir. Sıvı kaybı ve elektronik kayıp önlenmelidir” dedi.

"YAZ İSHALLERİNDE İSHAL SAYISI, SIKLIĞI VE KIVAMI ÇOK ÖNEMLİ"

Ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Güneş, “Yaz ishallerinde ishal sayısı ve sıklığı ve kıvamı çok önemlidir. Bununla beraber çocuğun iştahsızlığı, ağzının kuruması, idrarının az çıkması bunlar sıvı kaybının olduğunu gösterir. Diğer ishallerden ayrılan en büyük özelliği çok fazla ateş ve kusma yapmazlar. Spesifik olarak da çocuklarda sıvı kaybı ve tuz kaybına giderler” dedi.

"TEDAVİ OLMAMASI BİZİ ZOR DURUMA SOKUYOR"

Diğer ishaller ile yaz ishallerini birbirinden ayıran özellikleri açıklayan Güneş, “Diğerleri pis suyun içilmesi, suyun kanalizasyona karışması ya da dışarıdan yiyip içilen zehirli maddelerin o tür ishaller ile oluşur. Bu daha çok yazın oluşur. Diğer ishallerden semptom olarak hafif geçer ama tedavi olarak elimizde bir tedavi olmaması bizi zor duruma sokuyor. İshal günde 4-5 defa geçen ve sulu sarı renkli dışkılamaya denir. Annelerimiz eğer ishal 2 günü geçiyorsa yanında ateş ve kusma da varsa mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Yaz ishalleri çoğunluklar sarı renkli olur. Korktuğumuz ishaller ise kanlı ishallerdir. İshalde kan varsa daha erken gelmelidir” dedi.

"ÇOCUKLARI EN ÇOK ETKİLEYEN ROTA VİRÜS"

Çocukların nasıl beslenmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Güneş, “Öncelikle bol bol su alması lazım. Tuz kaybını önlemelidir. Çocukların en sevdiği şey çubuk krakerdir. Çocukları en çok etkileyen Rota virüsüdür. Rota virüsünü engellemenin çok basit yöntemi aşıdır. Rotanın da aşısı var. Ağızdan yapılır. İshaller 6 ay ile 2 yaş arasında daha çok görünür. Türkiye’de 0-1 yaş arası bebek ölümlerinin en başında maalesef ishaller geliyor. Çok basit bir hastalıktan bebeklerimizin ölmesini istemeyiz” sözlerine yer verdi.