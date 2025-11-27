Uzmanından mantar uyarısı: 'Hepsi risk içeriyor'

Etkili olan yağışlarla birlikte Düzce’de vatandaşlar mantar toplamak için ormanlık alanlara yönelmeye başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Sinan Özdemir, her bir mantarın zehirli olabileceğine dikkati çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"ORMANDA TOPLANAN MANTARLARIN HEPSİ RİSK İÇERİYOR"

İlkbahar ve sonbahar aylarında vatandaşların mantar topladığını ifade eden Özdemir, "Köylülerin yanı sıra bilimsel araştırma yapan insanlar da mantar toplamaya gidiyor. Bazı vatandaşlar ise ’Bu mantar yeniliyormuş’ diyerek mantar topluyorlar. Ormanda toplanan mantarların hepsi bir risk içeriyor. Bu mantarlar birbirleriyle etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda daha önce zehir yapmayan bir mantar zehirlenmeye sebep olabiliyor. Bizim bölgemizde kanlıca mantarı, içi kızıl dediğimiz kültür mantarına benzeyen mantarlar, ağaç mantarları gibi türler toplanıyor. Bunlar kesinlikle zehirlenme yapmaz diyebilir miyiz? Maalesef diyemiyoruz" dedi.

"ŞİKAYET SAATLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Doğada 10 binden fazla, Türkiye’de ise 2-3 bin arasında mantar türü bulunduğunu ifade eden Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

"Tüketilen mantarlarda zehirlenme belirti bulgularının süresi önemli. Mantarı yedikten 6 saat sonra bir şikayet başlıyorsa bizim daha çok korkmamız gereken mantarlar olabiliyor. Ama 2-3 saatte başlıyorsa şikayetler daha az korkmamız gerektiğini söyleyebiliriz. İlk 2 saatte genelde mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, kramplar gibi şikayetler olabiliyor ama 6 saatten sonra başlayan şikayetler, yine bulantı kusma karın ağrısıyla başlayıp ciddi böbrek yetmezliklerine, karaciğer yetmezliklerine kadar semptomlar olabiliyor."

"ETKİN MÜDAHALE YAPILMAZSA CİDDİ SORUNLARIN OLUŞABİLİR"

Mantar zehirlenmelerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Zehirli mantar tabii ki öldürebilir. Eğer zamanında ve etkin mücadelesi yapılmazsa, şikayetler başladığı anda hastaneye başvurulmazsa ilerleyen dönemlerde ciddi böbrek yetmezliklerine, karaciğer yetmezliklerine, organ yetmezliklerine hatta bilinçsel yetmezliklere ve beyinle ilgili sıkıntılara kadar sebep olabilir" ifadelerini kullandı.