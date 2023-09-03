Uzmanından uyarı: 'Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir’

Yayınlanma: 03.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 07:00

Son yılların en sıcak dönemlerinin yaşandığı bugünlerde güneş ışınlarının ciltte yaşlanmaya ve lekelenmeye neden olabildiğini ifade eden Güzellik Uzmanı Yaren Şık, yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Gözenekleri tıkayacak yağlı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten Şık, “Güneş kreminizi, cilt tipinize uygun ve dikkatli bir şekilde seçiniz. Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir" dedi.

CİLT TİPİNE UYGUN NEMLENDİRİCİ SEÇİN

Şık, "Yaz aylarında cilt bakımı yapılırken çok soyma işlemi yapılmamalıdır. Çünkü bu tarz işlemler, cilt bakım işlemleri güneş nedeniyle ciltte lekele bırakabilir. Malum son yılların en sıcak dönemini yaşıyoruz. Sağlıklı bir cilt için güneş kreminizi ve cilt tipinize uygun nemlendiricilerinizi kullanmanızı öneririm” dedi.