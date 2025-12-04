Uzmanlar açıkladı: İlişkileri sessizce bitiren 6 işaret

İlişki ve seks uzmanı Tracey Cox, uzun süreli birlikteliklerde en çok yanlış anlaşılan konulardan birinin “ihanet” tanımı olduğunu belirtiyor. Cox’a göre aldatma yalnızca bir davranış biçimi; oysa bazı tutum ve duygusal uzaklaşmalar partneri çok daha derin şekilde yaralıyor. Bu tür ihanetlerin zaman içinde güveni aşındırarak ilişkiyi tamamen çökerttiğini vurgulayan Cox, çiftlerin bu sinyalleri erken fark etmesi gerektiğini söylüyor.

“GELECEK PLANINI DEĞİŞTİRMEK: EN DERİN İHANETLERDEN BİRİ”

Cox’a göre bir partnerin ortak gelecek hayalini aniden değiştirmesi, aldatmadan bile daha ağır sonuçlar yaratabilir. Çocuk sahibi olmak, başka bir ülkeye taşınmak, kariyer fedakârlıkları veya yıllardır beklenen yaşam düzeni gibi büyük kararlar bir anda tersine döndüğünde, ilişkide derin bir kırılma yaşanıyor. Cox, “Hayatınızı birlikte kurduğunuz bir kişinin tüm planları bir gecede değiştirmesi, en keskin ihanetlerden biridir” diyor.

“KRİZ ANINDA YANINDA OLMAMAK”

İlişkilerde sadakat yalnızca romantik bağlılıkla sınırlı değil; zor zamanlarda destek olmak da en az bunun kadar önemli. Cox, kriz anlarında partnerin duyarsız, uzak veya küçümseyici davranmasının ciddi bir güven ihlali olduğunu vurguluyor. Bir kişinin ölüm, hastalık, iş kaybı veya duygusal çöküş yaşadığı dönemde yalnız bırakılması, ilişkide uzun süre tamir edilemeyen bir yara açıyor.

“PARTNERİ DESTEKLEMEMEK VE HERKESİ ÖNÜNE KOYMAK”

Cox, ilişkilerde sıkça gözden kaçan bir diğer ihanet biçiminin “duygusal tarafsızlık” olduğunu belirtiyor. Tartışmalarda sürekli üçüncü kişilerin bakış açısını savunmak, partnerin ihtiyaçlarını görmezden gelmek veya sürekli “şeytanın avukatı” rolüne bürünmek zaman içinde derin bir güvensizliğe yol açıyor. Uzman, “Birlikte olduğunuz kişi en çok sizin tarafınızda olmalı. Aksi hâlde bağ giderek zayıflar” değerlendirmesinde bulunuyor.

“SÜREKLİ YOKLUK: FİZİKSEL DEĞİL, DUYGUSAL ÇEKİLME”

Bir partnerin ilişkide duygusal olarak geri çekilmesi, aldatmadan daha yıkıcı bir ihanet olarak değerlendiriliyor. Cox’a göre fiziksel olarak aynı evde olmak, duygusal olarak var olmak anlamına gelmiyor. Günlerce telefona gömülmek, her hafta sonunu arkadaşlarla geçirmek veya birlikte yapılan tüm planları iptal etmek, ilişkide derin bir yalnızlık hissi yaratıyor.

“CİNSEL YAKINLIĞI REDDEDİP KONUŞMAYI DA ENGELLEMEK”

Cinsel uyumsuzluk veya bir süreliğine yakınlığın azalması normal kabul edilebilir. Ancak Cox, tamamen geri çekilip bununla ilgili konuşmayı reddetmenin ilişkilerde “sessiz ihanet” olduğunu söylüyor. Bu durum, cinselliği kesen tarafın tüm kontrolü ele alması ve diğer partnerin ihtiyaçlarını önemsizleştirmesiyle sonuçlanıyor. Uzman, “Konuyu gündeme getiren kişi suçlanıyor ve ‘abartmakla’ itham ediliyor. Bu da duygusal bağın hızla çökmesine neden oluyor” diyor.

“EMPATİ EKSİKLİĞİ: İLİŞKİLERİN EN ZOR TELAFİ EDİLEN YARASI”

Empati yoksunluğu, Cox’a göre aldatmadan daha yıkıcı bir ihanet türü. Bir partnerin duygularını umursamamak, acısını küçümsemek veya ihtiyaçlarını önemsizleştirmek zaman içinde ilişkiyi tamamen tükenme noktasına getiriyor. Cox, “İnsan en çok sevdiği kişi tarafından görülmek ister. Empati yoksa ilişki, yalnızlığın en ağır biçimine dönüşür” ifadelerini kullanıyor.