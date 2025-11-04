Uzmanlardan çağrı: 'Bir çocuk bağımlıysa, bu tüm toplumun sorunudur'

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından geleneksel hâle getirilmesi hedeflenen Çocuk Sempozyumu’nun ikincisi, bu yıl "Çocuk ve Gençlerin Dünyasında Bağımlılık: Riskler ve Koruyucu Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirildi. Çocuk haklarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alan sempozyumda; çocuk ve gençlerde bağımlılık olgusuna ilişkin risk faktörleri, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ile iyi uygulama örnekleri disiplinler arası bir çerçevede tartışıldı.

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercüment Ersanlı, çocukluk ve gençlik dönemlerinin önemine değinerek bağımlılığın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ersanlı, "Çocukluk ve gençlik dönemi, hayatın en kırılgan ama en umut veren evreleridir. Bu dönemde bağımlılık riski yalnızca bireysel bir sorun değil; aileleri, okulları, kurumları ve tüm toplumu etkileyen sosyal bir yaradır. Artık bağımlılık dediğimizde sadece madde kullanımını değil, teknoloji, dijital oyun, sosyal medya gibi davranışsal bağımlılıkları da konuşuyoruz. Çocuklar bazen bir ekrana sığınarak yalnızlığını unutmaya, bazen bir maddeyle acısını bastırmaya çalışıyor. Bu noktada biz yetişkinlere, profesyonellere ve akademisyenlere büyük sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.

Ersanlı, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca klinik bir tedavi süreci değil, aynı zamanda hak temelli bir çocuk koruma sorunu olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalması; onun güvenli bir aile ortamına, destekleyici bir okula, kapsayıcı bir sosyal çevreye ve erişilebilir hizmetlere ulaşabilmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele, sadece tedaviye indirgenemeyecek kadar çok boyutludur" diye konuştu.

Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Yaran ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Sosyal Hizmet Uzmanı Hazal Cenik Delen de birer konuşma yaptı. Sempozyum, alanında uzman akademisyenlerin sunumları ve müzik dinletisiyle devam etti. Sempozyum, alanında uzman akademisyenler, profesyoneller ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.