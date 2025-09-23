Uzmanlardan kritik uyarı: İnsanlar ve yapay zeka ile aşk yaşamayı gerçek sanıyor

Yapay zekâ, iş dünyasında üretkenliği artırırken birçok mesleği de tehdit ediyor. Ancak mesele aşk olduğunda işler daha karmaşık hâle geliyor. Fractl tarafından yapılan yeni bir anket, ABD’deki yapay zekâ kullanıcılarının önemli bir bölümünün, insanlarla yapay zekâ arasında gerçek romantik bağların kurulabileceğine inandığını ortaya koydu.

YAPAY ZEKÂ İLE AŞK MÜMKÜN MÜ?

Fractl’ın 1.000 ABD’li yetişkin üzerinde yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 20’si, insanlar ile yapay zekâ arasında romantik bir aşkın mümkün olduğunu düşünüyor. Daha da dikkat çekici olanı, yüzde 3’ü hâlihazırda sohbet botunu bir romantik partner olarak kullandığını itiraf ediyor.

Araştırma aynı zamanda kullanıcıların yapay zekâ ile kurduğu bağın giderek güçlendiğini gösteriyor:

Her beş kullanıcıdan biri sohbet botuna bir isim verdiğini söylüyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 20’si haftada üç ila beş saatini sohbet botlarıyla konuşarak geçiriyor.

Üçte biri kişisel sırlarını yapay zekâ ile paylaştığını belirtiyor.

ARTAN KAYGILAR: “AI PSİKOZU”

Uzmanların verilerine göre “AI psychosis” (yapay zekâ psikozu) aramalarında yüzde 2.285’lik bir artış yaşandı. Kullanıcıların yüzde 42’si, bu durumun kendisini ya da tanıdıklarını etkileyebileceğinden endişe duyuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 8’i, sohbet botlarının kendilerine “seni seviyorum” dediğini bildirdi. Bu durum, yapay zekâ ile duygusal bağların daha da derinleşebileceğini gösteriyor.