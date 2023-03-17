Üzümlü Sınır Kapısı'nda 'şap' alarmı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:18

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:18

Irak’ta hayvanlarda çıkan şap hastalığı üzerine Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Üzümlü Sınır Kapısı’nda dezenfektan istasyonunu kurarak giriş yapan araçları tek tek dezenfekte ediyor.

"DEZENFEKTE EDİLDİKTEN SONRA İZİN VERİLİYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Mikail Çoğan, Irak bölgesinde görülen şap virüsünden dolayı sınır kapısında dezenfektan istasyonu kurulduğunu belirterek, “Alınan önlemler çerçevesinde ülkemize giriş yapmak isteyen araçlara dezenfekte edildikten sonra izin veriliyor” dedi.

Veteriner hekim Özkan Alınak ise bakanlık bünyesinde alınan önlemler çerçevesinde Irak bölgesinde başlayan şap hastalığına karşı ilçede tedbir aldıklarını belirterek, “Ülkemize Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araç ve vatandaşların hastalığı yaymamaları için önlemler alındı. Ülkemizde gerekli bütün aşılama yapılana kadar burada görev yapacağız. Amacımız, bu hastalığın ülkemizde en az zararla atlatılmasını sağlamaktır” diye konuştu.