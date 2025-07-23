Uzun süre güneş altında kalanlar dikkat! Cilt tümörlerine neden oluyor...

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Etlik Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Fatma Efsun Tanaçan, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisinin arttığına dikkat çekerek, ultraviyole (UV) ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Tanaçan, kısa vadede güneş yanıkları, kızarıklık, soyulma ve su dolu kabarcıkların sıkça görüldüğünü belirterek, bu etkilerin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yaygın şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Ayrıca sıcak havayla birlikte artan terleme ve buharlaşmanın ciltte sıvı kaybına, hassas ciltlerde ise kızarıklık ve gerginliğe yol açtığını dile getirdi. Uzun süre ciltte kalan terin gözenekleri tıkayarak halk arasında "isilik" olarak bilinen kabarcıklara neden olabileceğini söyledi.

CİLTTE UZUN VADELİ HASAR VE TÜMÖR RİSKİ

UV ışınlarının yalnızca kısa vadeli yanıklarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda hücre DNA’sına zarar vererek uzun vadede ciddi cilt problemlerine yol açtığını kaydeden Tanaçan, “Bu süreç; lekelenme, elastikiyet kaybı, gözenek genişlemesi ve kırışıklıklarla karakterize 'foto yaşlanma'ya neden olur. Ancak en önemli risk, güneşe bağlı hasarların zamanla cilt tümörü öncüsü lezyonlara ve daha ileri düzeyde cilt tümörlerine dönüşebilmesidir” dedi.

GÜNEŞTEN KORUNMANIN YOLLARI

Uzman isim, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşten kaçınmanın önemini vurguladı. Dışarı çıkılması gereken durumlarda en az 30 SPF koruma sağlayan ve UVA ışınlarına karşı da etkili olan güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini belirtti. Tanaçan, deniz kenarında UV korumalı giysiler, geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve hatta şemsiye kullanımının da etkili koruyucu yöntemler olduğunu ifade etti.

Güneşlenmenin artık önerilmediğini söyleyen Tanaçan, “Ultraviyolenin zararlı etkileri nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için mümkün olduğunca güneşle direkt temastan kaçınmak gerekiyor. D vitamini ihtiyacı içinse güneşin dik geldiği saatlerde, yalnızca 10-15 dakikalık kısa süreler yeterlidir” dedi.