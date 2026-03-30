'Veda' paylaşımı yaptı, hastaneye kaldırıldı: 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Ayça Beğen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Televizyon ve sosyal medya dünyasında “Kısmetse Olur” yarışmasıyla tanınan Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşım sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Beğen’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Beğen’in sağlık durumunun doktorların gözetiminde takip edildiği ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.