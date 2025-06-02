Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi: 'Diğer şehirler alınmasın ama...'

Ünlü gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla Türkiye'nin simit tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar “Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz” derken, İzmitliler "Gerçekten de farkı tadan anlar" yorumlarıyla Milor’a destek verdi.

İşte o paylaşım:

Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var. — Vedat Milor (@vedatmilor) June 2, 2025

VEDAT MİLOR KİMDİR?

Vedat Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul’da doğdu ve aslen Konyalı. 2024 yılı itibaryla 69 yaşında olan Milor, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra London School of Economics’te yüksek lisansını tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora yaptı. Ayrıca, Stanford Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Milor, uzun yıllar akademik kariyerinin yanı sıra yemek ve şarap eleştirmenliği yaparak gastronomi dünyasında tanınmış bir isim haline geldi. NTV’de yayınlanan “Vedat Milor’la Tıdı Damağımda” programı ile genis kitlelere ulaştı ve Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörü oldu.