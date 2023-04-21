Vedat Milor'dan 'mavi tik' tepkisi: 'Her şeyin para olmadığını gösterebiliriz'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:09

Twitter’da kullanıcının hesap adının yanında gösterilen doğrulama işareti mavi tik 2009 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Elon Musk, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.

The New York Times dahil bazı hesaplar, ücretli doğrulama için kaydolmayacağını açıklamasının ardından "doğrulanmış" mavi tik onayını kaybetmişti. Sosyal medya platformu, Twitter Blue için 8 ABD Doları ücret ödemeyen hesaplardan doğrulanmış onay işaretlerinin tümünü kaldırdı.

Mavi tiki kaldırılan birçok isim Musk'a tepki gösterdi. Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor da mavi tikinin kaldırılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Milor, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni!"

Milor sonrasında yaptığı paylaşımda, "Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz."