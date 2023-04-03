Twitter, abonelik ücreti ödemeyi reddeden The New York Times'ın mavi tikini kaldırdı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:43

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:45

Sosyal medya platformu Twitter, ABD gazetesi The New York Times'ın resmi hesabındaki onay işaretini (Mavi tik) kaldırdı.

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada Twitter'ın yüksek profilli kullanıcılarının birçoğunun, kimliklerini doğrulamaya ve onları sosyal medya platformundaki taklit hesaplardan ayırmaya yardımcı olan mavi onay işaretlerinden istenen ücreti ödememeleri durumunda mavi tikleri kaldıracağını duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre, The New York Times yayınladığı bir haberde, kurumsal hesaplarının doğrulanması için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı.

Musk ise gazeteye ilişkin attığı tweet'lerde, The New York Times'ın onay işaretinin kaldırılacağını belirtti ve gazete hakkında tepki çeken yorumlarda bulunarak "Akışları Twitter'da ishalle eşdeğer. Hiç okunmuyor. Sadece en iyi makalelerini yayınlasalar çok daha fazla gerçek takipçileri olurdu. Aynı şey tüm yayınlar için geçerli" ifadelerini kullandı.