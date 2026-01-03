Venezuela nerede? Venezuela devlet başkanı kim? Venezuela'nın nüfusu ne kadar? ABD neden Venezuela'yı bombaladı?

03 Ocak 2026 sabah saatlerinde Birleşik Devletler’in Venezuela’ya hava saldırısı düzenlediğine dair çok sayıda haber ajansı raporu dolaşıma girdi. Başkent Caracas ve çevresinde en az yedi patlama sesi duyuldu, alçaktan uçan savaş uçakları görüldü ve hükümet olağanüstü hal ilan etti. Peki, Venezuela nerede? Venezuela devlet başkanı kim? Venezuela'nın nufüsü ne kadar? ABD neden Venezuela'yı bombaladı?

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Güney Amerika’nın kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu, batıda Kolombiya, güneyde Brezilya ve doğuda Guyana ile çevrilidir. Başkenti ve en büyük şehri Caracas’tır.

VENEZUELA’NIN DEVLET BAŞKANI KİM?

2026 itibarıyla Venezuela’nın devlet başkanı Nicolás Maduro’dur. Maduro, 2013’ten bu yana devlet başkanlığı görevini yürütmektedir; 2024’te tartışmalı seçimlerle üçüncü dönem için göreve devam etmiştir. Uluslararası alanda meşruiyeti konusunda farklı görüşler ve siyasi tartışmalar bulunmakla birlikte, rejim kontrolünü sürdürmektedir.

VENEZUELA’NIN NÜFUSU NE KADAR?

Venezuela’nın nüfusu farklı kaynağa göre yaklaşık 28–34 milyon aralığında tahmin edilmektedir. Bazı tahminlere göre 2025 itibarıyla yaklaşık 28,5 milyon civarındadır, diğer projeksiyonlar ise 34 milyon düzeyine yakın değerler de sunmaktadır.

ABD NEDEN VENEZUELA'YI BOMBALADI?

ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler uzun süredir gerilimliydi. Washington yönetimi Maduro’yu uzun zamandır narkoterrörizm ve demokratik meşruiyet eksikliği ile suçluyor ve ekonomik yaptırımlar uyguluyordu; bu çatışma yeni bir askeri boyuta taşınmış görünüyor.