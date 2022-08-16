ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'
Ünlü oyuncu Erdem Baş, ABD'de satın aldığı arabayı tanıttığı videoda, "Bunları söylemeye utanıyordum. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir cipe binmek gibi bir şansım olmamıştı" ifadelerini kullandı.
Geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, 7 bin 500 dolara aldığı ikinci el aracı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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