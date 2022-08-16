ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Erdem Baş, ABD'de satın aldığı arabayı tanıttığı videoda, "Bunları söylemeye utanıyordum. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir cipe binmek gibi bir şansım olmamıştı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 12:49

Geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, 7 bin 500 dolara aldığı ikinci el aracı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Erdem Baş ABD Araba

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler