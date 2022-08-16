ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

16 Ağustos 2022 Salı, 10:58

Geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, 7 bin 500 dolara aldığı ikinci el aracı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YouTube kanalında aracı ve araba piyasasının anlatan Baş, "Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok" dedi.

Arabanın Amerika'da temel bir ihtiyaç olduğunu aktaran Baş, "Burada araba temel bir ihtiyaç, koca bir kıta ve otobüsle bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla burada ilk önce çözülecek ihtiyaçlardan biri araba. 2. el fiyatları eskiye göre burada da biraz artmış" ifadelerini kullandı.

'UMARIM FAZLA LİNÇ YEMEM'

Baş, videoda şu ifadeleri kullandı:

"ABD'ye taşınmadan önce, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de kullandığım yerli marka otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım, birkaç ay sonra aracın fiyatının 2 katına çıktığını öğrendim. Burada satın aldığım araç ise 10 bin dolar civarındaydı fiyatları internette. Ben biraz daha uyguna buldum. Burada Alman arabaları yedek parçası pahalı olduğu çok tercih edilmiyor ama ben keseme uygun olsun diye 2. el aldım. Benim için beni bir yerden bir yere götürmesi önemli olan bana fazla bile ayağımızı yerden kesiyor. Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem. Türkiye'de sattığım otomobilin fiyatına burada bu aracı aldım. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir cipe binmek gibi bir şansım olmamıştı. Burada bunu kolay bir şekilde alabildik."