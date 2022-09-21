Köylü kadınlar ürünlerini satmak için bir araya gelip kooperatif kurdu
Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kadınlar, ev ve köy ekonomisine katkı sağlamak, boş olan tarlaları değerlendirmek için kooperatif kurdu. Tarlada hasat ettiklerinin yanı sıra yaptıkları tarhana ve çam kozalağı reçeli gibi ürünleri de satışa çıkaran kadınlar, internet üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşmak istediklerini söyledi.
Domaniç ilçesine bağlı 500 nüfuslu Çamlıca köyünde, 18 kadın ev ve köy ekonomisine katkı sağlamak için bir araya gelerek ürettikleri ürünlerin satışını yapabilmek amacıyla kooperatif kurdu. Domaniç Kaymakamlığı da daha önce bir bankanın şubesi olarak kullanılan atıl binayı kadınlara tahsis etti. Köylü kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla birlikte gece gündüz çalışarak binayı onarıp kooperatifin satış dükkanı haline getirdi. Kadınlar köyde boş olan tarlaları işlemeye başladı. Hasat edilenlerin yanı sıra sarımsak, soğan, tarhana ve çam kozalağı reçeli üretti.
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