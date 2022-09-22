Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Türkiye’de ilk kez 2013 yılında Akdeniz Koruma Derneği (AKD) tarafından Deniz Koruma Alanlarında geliştirilen Deniz Koruyuculuğu Sistemi bünyesinde ilk Kadın Deniz Koruyucuları Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek’te göreve başladı.

Deniz Koruyucuları, balıkçılığa kapalı alanlarda karşılaştıkları yasa dışı faaliyetleri (avcılık, uygunsuz tekne bağlama, denize atık boşaltma gibi) kaydederek, tutanaklarıyla birlikte oluşturulan iletişim ağı üzerinden başta Sahil Güvenlik Birimleri olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yerel birimlerine rapor ediyor.



Akdeniz Koruma Derneği tarafından ilk olarak 2013 yılında Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanların koruma etkinliğinin artırılması için Deniz Koruyuculuğu Sistemi uygulanmaya başlandı.

Gökova Körfezi’nde gerçekleşen başarılı çalışmalar sonrasında Fethiye-Göcek’te yer alan balıkçılığa kapalı alanlarda da Deniz Koruyuculuğu Sistemi uygulanmaya alındı. Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek’te Akdeniz Koruma Derneği 4 istasyon, 7 bot ve ikisi kadın 6 Deniz Koruyucusu ile devriye çalışmalarını devam ettiriyor. Gökova Körfezi’nde Ayşenur Ölmez, Fethiye-Göcek’te Melisa Nur Çolak Türkiye’nin ilk kadın deniz koruyucuları olarak görevlerini gece gündüz demeden sürdürüyor.

