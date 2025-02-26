Vikingler'in özel hayatı bilim dünyasını şaşırttı: Savaşçılar şiddetli hastalıkların yaygın olduğu keşfedildi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:49

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:49

Vikingler denildiğinde akla genellikle sert savaşçılar, deniz akıncıları ve fetihler gelir. Ancak yeni bir araştırma, Vikinglerin büyük bir kısmının şiddetli yüz ve ağız hastalıklarıyla boğuştuğunu ortaya koydu. Yüz kemikleri ve dişler üzerinde yapılan taramalar, Vikinglerin acı verici enfeksiyonlar, kronik sinüzit ve hatta ilkel diş operasyonlarına maruz kaldığını gösteriyor.

VİKİNG KAFATASLARI İLGİNÇ KEŞİFİ ORTAYA ÇIKARDI

İsveç’in Varnhem bölgesinde bulunan Viking Çağı’na ait bir mezarlıkta incelenen 15 kafatası, dönemin sağlık koşulları hakkında çarpıcı bulgular sundu. Araştırmacılar, bu kalıntıları bilgisayarlı tomografi (CT) taramasıyla analiz ederek diş ve yüz hastalıklarını tespit etti. M.S. 10. ila 12. yüzyıllar arasında yaşamış bu bireylerin büyük kısmı ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

Kafataslarının %80’inde, diş köklerinde bakteriyel enfeksiyona bağlı "apikal periodontitis" tespit edildi.

Bazı bireylerin dişleri, ilkel bir operasyon yöntemiyle delinmiş ve enfekte olmuş pulpaya ulaşılmaya çalışılmıştı.

Bu yöntem, modern diş tedavilerine kıyasla inanılmaz derecede acı vericiydi ve hastaların büyük bir eziyet çekmesine neden olmuş olmalı.

Bu bulgular, Vikinglerin sadece savaş meydanlarında değil, günlük yaşamlarında da ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

SİNÜZİT, EKLEM AĞRILARI VE KORKUNÇ HASTALIKLAR

Araştırmada sadece diş hastalıkları değil, şiddetli solunum yolu ve eklem hastalıkları da tespit edildi.

Üç kafatasında kronik sinüzit belirtileri görüldü. Bu durum, burun tıkanıklığı, yüz bölgesinde baskı hissi, iltihaplı burun akıntısı ve koku kaybına neden olmuş olabilir.

Bazı bireylerde kulak enfeksiyonlarına bağlı kemik büyümeleri tespit edildi.

Çene eklemlerinde görülen kıkırdak kaplı kemik büyümeleri, bazı Vikinglerin romatoid artrit gibi eklem hastalıklarıyla mücadele ettiğini düşündürüyor.

Bu hastalıkların büyük bir kısmı, modern tıbbın sunduğu antibiyotikler veya ağrı kesiciler olmadan tedavi edilmek zorundaydı.

ENFEKSİYONLAR HAYATİ TEHLİKE YARATIYORDU

Araştırmacılar, bu tür enfeksiyonların sadece dayanılmaz ağrıya değil, ölümcül sonuçlara da yol açabileceğini belirtiyor.

Günümüzde basit bir antibiyotikle tedavi edilebilecek diş veya kulak enfeksiyonları, Vikingler için ölümcül olabilirdi.

Enfeksiyonlar kan yoluyla yayılarak sepsis gibi ölümcül durumlara dönüşebilirdi.

Ağrı kesicilerin veya modern tıbbi tedavilerin olmadığı bir dönemde, bu hastalıklar bireylerin günlük yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürmüş olmalı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Carolina Bertilsson, “Herkes hayatında en az bir kez şiddetli ağrı çekmenin nasıl bir his olduğunu bilir. Ancak o dönemde tıbbi bakım, diş tedavisi ya da ağrı kesiciler yoktu. Enfeksiyon geliştiğinde, bu hastalıklar uzun süre devam edebilirdi,” ifadelerini kullandı.