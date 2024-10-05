Amerika'nın keşif tarihi değişebilir! Vikingler Columbus'tan yüzyıllar önce yerli Amerikalılarla karşılaştı!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:40

Viking Çağı Norse halklarının Yüksek Arktik'te deniz filinin fildişini ararken, Christopher Columbus'tan çok önce Yerli Kuzey Amerikalılarla karşılaşmış olabileceği ortaya çıktı. İsveç'te Lund Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, Vikinglerin fildişini elde etmek için daha önce düşünülenden daha uzak ve izole avlanma alanlarına gittiğini ve muhtemelen bu süreçte Yerli Amerikalılarla temas kurduklarını gösteriyor.

VİKİNGLERİN FİLDİŞİŞ TİCARETİ VE YERLEŞİMLER

Ortaçağ Avrupa’sında deniz fili fildişi, yüksek değerli bir ticaret malıydı ve Norse aracılar tarafından temin ediliyordu. Norse halkları, Kuzey Atlantik boyunca genişleyerek bu ürünü arayışında İzlanda ve Grönland’da yerleşimler kurdular. Bu yerleşimler, fildişi ticaretinin merkezi haline gelmiş ve Norse toplumlarının ekonomik yapısında önemli bir rol oynamıştı.

YÜKSEK ARKTİK AVLANMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma, Grönland’daki Norse yerleşimlerinden Avrupa’ya ithal edilen deniz fili fildişinin, geleneksel olarak bilinen bölgelerin çok ötesinde, oldukça uzak Yüksek Arktik avlanma alanlarından elde edildiğini ortaya koydu. Yüksek çözünürlüklü genetik kaynak yöntemleri kullanılarak, araştırma ekibi, fildişinin özellikle Grönland ile Kanada arasında yer alan kuzey Baffin Körfezi’nde bulunan North Water Polynya gibi uzak avlanma alanlarından temin edildiğini belirledi.

VİKİNGLER VE YERLİ AMERİKALILAR ARASINDAKİ TEMAS

Vikingler bu uzak bölgelere gittiklerinde, muhtemelen diğer kültürlerle karşılaşmış ve onlarla ticaret yapmış olabilirler. Özellikle Thule Inuitler, modern Inuitlerin ataları olarak, bu bölgelerde yaşayan yerli halklarla etkileşimde bulunmuş olabilirler. Araştırmacılar, Vikinglerin bu karşılaşmalar sonucunda fildişi ticaretinde yerli halklarla işbirliği yapmış olabileceğini öne sürüyor.

KÜRESEL ETKILEŞİMLERİN İLK İZLERİ

Bu buluş, insanlık tarihinin erken dönemlerinde küresel etkileşimlerin nasıl başladığına dair önemli ipuçları sunuyor. Vikingler ve Yerli Amerikalılar arasındaki olası temaslar, insanlık tarihindeki ilk "tam döngü" küresel bağlantılarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu etkileşimler, binlerce yıl önce Afrika'dan dışa doğru genişleyen insan topluluklarının kuzey dünyada birleştiğini gösteriyor.