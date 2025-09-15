Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın 29 yıllık evlilikleri noktalanıyor. Çift, tazminat konusunda anlaşamıyor. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi kim?

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Vuslat Doğan Sabancı, Aydın Doğan ve Sema Doğan'ın ikinci kızıdır. Babası, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Doğan Holding'i kuran iş insanı, girişimci, hayırsever ve yatırımcıdır. Annesi Doğan Şirketler Grubu eski Yönetim Kurulu Üyesidir. Kız kardeşleri Hanzade Doğan Boyner, Begüm Doğan Faralyalı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'dır.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır.

Vuslat Doğan Sabancı , çizim, heykel, yerleştirme ve hikâye anlatıcılığı gibi disiplinleri kapsayan multidisipliner bir sanatçıdır. Vuslat Vakfının kurucusudur. Türkiye'de Hürriyet Gazete Grubu'nda 2004-2008 yılları arasında CEO, 2008-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere 22 yıl görev yapmıştır. Doğan Ailesi'nin medya ile ilgili tüm faaliyetlerinden ayrılmasının ardından 2018 yılında görevinden ayrılmıştır. Hürriyet'e katılmadan önce The New York Times ve The Wall Street Journal'da çalışmıştır.

VUSLAT DOĞAN SABANCI ÖZEL HAYATI

Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.