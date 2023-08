Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan'ın sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:39

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:39

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı zodyak botla kaza yaptı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı 16 Ocak 1971'de İstanbul'da doğdu. Eski medya patronu Aydın Doğan'ın kızıdır. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

Doğan Sabancı bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında çalıştı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na terfi etti. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya’da faaliyet gösteren Trader Media East (TME) online ve yazılı reklam şirketinin alımını gerçekleştirdi.

Vuslat Doğan Sabancı, Hurriyet.com.tr'nin de kurucusudur. Online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com, fırsat siteleri alanında yakala.co ve e-ticaret alanında yenicarsim.com sitelerini faaliyete geçirdi.

Hürriyet'in Demirören ailesine satılması ile Hürriyet'teki görevlerini bıraktı.

VUSLAT DOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı, Ali Sabancı ile evlidir. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları var.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi.