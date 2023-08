Ali Sabancı kimdir, kimin oğlu? Ali Sabancı kaç yaşında, eşi kim? Ali Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:04

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Çiftin Zodyakla kayalıklara çarparak ağır yaralandığı ve Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. Peki, Ali Sabancı kimdir? Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl?

ALİ SABANCI KİMDİR?

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu.

ALİ SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın ölümünden kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben, babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama), Esaslı Gıda (gıda), Gıdaser Gıda (Bonservis) ve U.N. Ro.-Ro. İşletmeleri A.Ş. şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü üyesi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAİK üyesidir.

ALİ SABANCI'NIN EŞİ KİM?

Medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları var

ALİ SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi.

Olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

ALİ SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ali Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Esas Holding'ten söz konusu kazaya ilişkin açıklama geldi.

Holding'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.