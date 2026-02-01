1 Şubat sabahı WhatsApp'ta yaşanan teknik aksaklıklar, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi. Peki, WhatsApp çöktü mü? 1 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 1 ŞUBAT 2026

1 Şubat Pazar itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımları ile durum güncellemelerinin büyük bölümünde uygulamanın normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti izleme servislerinde de WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.