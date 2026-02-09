WhatsApp kullanıcıları dikkat: Bu ayarı hemen kapatın, telefonunuz ele geçebilir!

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyarlarca kullanıcısını doğrudan etkileyebilecek kritik bir siber güvenlik riskiyle karşı karşıya. Google’ın Project Zero ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılan açık, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların farkında bile olmadığı yöntemlerle telefonlara sızmasına olanak tanıyor.

SALDIRGANLAR "GRUP DAVETİ" YÖNTEMİNİ KULLANIYOR

Yeni keşfedilen bu açık, özellikle sahte grup davetleri ve otomatik indirme özellikleri üzerinden suistimal ediliyor. Siber suçlular, kurbanlarını tanımalarına gerek duymadan, onları dahil ettikleri gruplar üzerinden virüslü dosyaları otomatik olarak cihazlara ulaştırabiliyor. Bu durum, kişisel verilerin ve cihaz güvenliğinin ciddi bir tehdit altına girmesi anlamına geliyor.

OTOMATİK MEDYA İNDİRME ÖZELLİĞİ RİSK SAÇIYOR

WhatsApp’ın kullanım kolaylığı sağlayan "Otomatik Medya İndirme" özelliği, bu saldırıda en büyük zayıf halka olarak öne çıkıyor. Güvenlik uzmanları, kötü amaçlı medya dosyalarının bu özellik sayesinde kullanıcı dokunmadan telefona kaydedildiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni oluşturulan grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı dosyalar, otomatik olarak indirilebilir ve hedefli saldırı kampanyalarında kullanılabilir. Bu riskten özellikle Android kullanıcıları etkileniyor" ifadelerine yer verildi.

ADIM ADIM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: NELER YAPILMALI?

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların basit birkaç ayar değişikliğiyle bu tehdidi bertaraf edebileceğini belirtiyor.



İşte cihazınızı korumak için uygulamanız gereken adımlar:

Otomatik Medya İndirmeyi Devre Dışı Bırakın: Uygulama ayarlarından fotoğraf, video ve belgelerin kendiliğinden indirilmesini kapatın. Böylece yalnızca güvendiğiniz dosyaları manuel olarak indirebilirsiniz.

Grup Ayarlarınızı Sınırlandırın: Sizi kimlerin gruplara ekleyebileceğini kontrol edin. "Herkes" yerine sadece "Kişilerim" seçeneğini işaretleyerek tanımadığınız kişilerin size ulaşmasını engelleyin.

Güncellemeleri İhmal Etmeyin: WhatsApp’ın en son sürümünü kullanmak, platformun yayınladığı en yeni güvenlik yamalarından yararlanmanızı sağlar.

Siber tehditlerin her geçen gün karmaşıklaştığı bu dönemde, proaktif davranmak ve dijital hijyen kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, tüm kullanıcıların vakit kaybetmeden gizlilik ayarlarını gözden geçirmesini tavsiye ediyor.