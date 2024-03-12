Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'dan yeni filmi 3. Gün geliyor

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın baştollerini paylaştığı “3. Gün” adlı yeni sinema filmi nisanda yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:55
Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'dan yeni filmi 3. Gün geliyor
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Yağmur Tanrısevsin yeni dizi ve film görüşmelerine devam ediyor. Bu arada güzel oyuncunun Berk Atan’la başrolünü paylaştığı Otto Entertainment imzalı "3. Gün" filminin yayınlanacağı tarihle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Derya Alabora, Efe Tuncer, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Nurseli İdiz ve Ceren Taşçı’nın da rol aldığı film nisan ayında yayınlanacak.

Prime Video’da yayınlaması gündemde olan filmde Yağmur Tanrısevsin "Elya", Berk Atan "Semih" rollerine hayat veriyor. Filmde Elya, İzmirli gastronomi mezunudur. Akademik kariyer yapmak isteyen genç kadının bir hayali de ruh eşini bulmaktır. Sosyal medya üzerinden Semih’le tanışan Elya kendisini ilginç bir durumun ortasında bulacak. Melih Dinçer’in yönetim kurulu başkanı olduğu OTTO Holding’in iştiraki OTTO Entertainment aynı zamanda bu yılın en yüksek gişe yapan filmlerinden biri olan 3391 Kilometre’nin de yapımcısı…


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