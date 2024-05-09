Yağmur yağışının ardında toplanıyor! Kilosu 100 TL...

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:32

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:32

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte yörede yetişen dağ mantarı vatandaşın yüzünü güldürdü.

Şemdinli’de birçok vatandaşın bütçesine de büyük bir katkı sağlayan ve fiyatı 100 TL’den satılan dağ mantarı büyük ilgi görüyor. Yağmur yağışının ardından her tarafta mantar olduğunu söyleyen Ceyhan Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Ortaklar köyü Silo Yaylası’nda yaptığı gezide mantar topladığını belirtti. Demirel, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte insanların artık rahat bir şekilde buralara gelip günübirlik geziler düzenlendiğini ve birçok ailenin de kış aylarında tüketilmek üzere pancar topladığını belirtti.