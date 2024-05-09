Yağmur yağışının ardında toplanıyor! Kilosu 100 TL...

Şemdinli’de mantar bereketi yurttaşların yüzünü güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:32
Yağmur yağışının ardında toplanıyor! Kilosu 100 TL...
Abone Ol google-news

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte yörede yetişen dağ mantarı vatandaşın yüzünü güldürdü.

Şemdinli’de birçok vatandaşın bütçesine de büyük bir katkı sağlayan ve fiyatı 100 TL’den satılan dağ mantarı büyük ilgi görüyor. Yağmur yağışının ardından her tarafta mantar olduğunu söyleyen Ceyhan Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Ortaklar köyü Silo Yaylası’nda yaptığı gezide mantar topladığını belirtti. Demirel, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte insanların artık rahat bir şekilde buralara gelip günübirlik geziler düzenlendiğini ve birçok ailenin de kış aylarında tüketilmek üzere pancar topladığını belirtti.


hakkari haberleri mantar haberleri hasat haberleri

İlgili Haberler

12 bin yıllık ata tohumu, 12 bin dekar alanda ekiliyor! Ağustos ayında hasat ediliyor...

12 bin yıllık ata tohumu, 12 bin dekar alanda ekiliyor! Ağustos ayında hasat ediliyor...
47 bin dekar alanda hasat başladı: 50 derece sıcakta çalışıyorlar!

47 bin dekar alanda hasat başladı: 50 derece sıcakta çalışıyorlar!
Mersin'de hasat başladı: 45 gün sürecek! Kilosu bahçede 70 lira...

Mersin'de hasat başladı: 45 gün sürecek! Kilosu bahçede 70 lira...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler