Yakın arkadaşı, Ferdi Tayfur'un 'son isteğini' açıkladı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:13

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:14

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

79 yaşında hayata veda eden şarkıcı, 4 Ocak'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat dünyasını yasa boğan Ferdi Tayfur'un hastanede yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar, ölümü sonrası miras ve aile içindeki anlaşmazlıkla gündeme gelen usta sanatçının son isteğini açıkladı.

'HASTANEDE SARILDIK'

Snob Magazin'in haberine göre; Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" açıklamasını yaptı.

'KIZIYLA BARIŞMAK İSTEDİ'

Ferdi Tayfur’un son anlarında en çok istediği şeyin kızıyla barışmak olduğunu dile getiren Kenan Çınar, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

'SOYADI' DAVASI

1977'de film setinde tanışan Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın, 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Çift, 30 yıl birlikteliğin ardından ayrılmıştı.

Ferdi Tayfur, kızı ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle davalık olmuştu. Şarkıcı, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için suç duyurusunda bulunmuştu.

5 ÇOCUK BABASI

Tuğçe dışında Habibe Ümyani Demir'le birlikteliğinden Ferdi Taha adında bir çocuğu olan Ferdi Tayfur'un, ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan Tuğba ve Funda adında 2 kızı ve 16-17 yaşlarındaki ilişkisinden Timur isimli bir oğlu bulunuyor.