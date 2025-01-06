Erdoğan da 'Gassal'ı izlemiş: 'Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim'

AKP'nin Ordu'daki kongresine Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” şarkısıyla giriş yapan ve kongre sonrası yurttaşlarla çay içen Erdoğan, 'Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim' diyerek diziyi takip ettiğini söyledi.

Erdoğan da 'Gassal'ı izlemiş: 'Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:16

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusu ve afişleri ile tepki çeken TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisine bir yorum da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, AKP Ordu 8. Olağan İl Kongresi’nde salona hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” şarkısıyla girdi. 

Kongre sonrası yurttaşlarla çay içen Erdoğan, salonda ‘İçim Yanar’ parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine Gassal dizisinden bahsetti.

GASSAL'I ERDOĞAN DA İZLEMİŞ

Gassal dizisini izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #gassal #gassal dizi #Recep Tayyip Erdoğan

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