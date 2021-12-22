Yalnızlık hissine bilimsel öneri: 'Doğaya dönün'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, özellikle yoğun kentsel ortamlarda yaşayanlar için doğa ile temasa geçerek yalnızlık duyguları büyük ölçüde hafifletilebilir ve kişilere mutluluk getirebilir.

Araştırmacılar, çevrenin ruh hali üzerindeki etkisini ölçmek için akıllı telefon uygulaması Urban Mind aracılığıyla gerçek zamanlı veriler topladı.

YÜZDE 28 AZALTIYOR

Buldukları şey, 'algılanan aşırı kalabalık'ın yalnızlıktaki artışla (özellikle ortalama yüzde 39’luk bir artış) ilişkili olduğu ve ağaçlar, gökyüzü veya kuşlar gibi doğal unsurları görmenin yalnızlık hissini yüzde 28 azalttığıydı.

Makalenin yazarlarının iddia ettiği gibi bu, 'insanların günlük yaşamlarını sürdürürken, çevrenin yalnızlık hissini artırmaya veya azaltmaya katkıda bulunabilecek yönlerini inceleyen ilk çalışma.'

Temiz hava ve yeşil çimenlerin memnuniyet duygusu yarattığı açık görünebilir, ancak yalnızlık fikri genellikle dünyadan ve doğal ortamlarından değil, diğer insanlardan soyutlanma hissini ima eder. Bu nedenle, bilim insanları, internetin hiper bağlantılılığının dezavantajları ile doğaya bağlanabilirliğin faydaları konusundaki bulgularını karşılaştırmaya dikkat ediyorlar.

Çok yüksek bir insan yoğunluğunun olduğunu belirlemeye devam etmeden önce, "Sosyal bağlantının giderek artan seviyelerine rağmen, bir 'sosyal acı' biçimi olarak yalnızlık, modern toplumun tanımlayıcı sorunlarından biri haline geldi" diye başlıyor makalenin giriş bölümü. Aslında mutsuzluk ve belki de mantıksız bir şekilde yalnızlık duygularına yol açar.

“Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde sosyal kapsama ve doğayla teması artırırken aşırı kalabalıklaşmayı azaltacak özel önlemler alınmalıdır” sonucuna varmışlardır.

Sosyal mimari sanatçısı ve çalışma ekibi üyesi Michael Smythe Guardian'a verdiği demeçte, bu bulgular toplumun refahının doğal dünyanın sağlığına ne kadar benzer olduğunu gösteriyor.

Smythe, “Çevre sağlığı ve halk sağlığı bir ve aynıdır” dedi.