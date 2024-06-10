Yandere Simulatör oyunu nedir?
İstanbul’da bir ortaokul öğrencisi C.K. okul arkadaşı G.N.Ç. ile arasında çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçakladı. İncelemelerin ardından C.K.’nin ‘Yandere Simulatör’ isimli şiddet içerikli oyunu oynadığı öne sürüldü. Peki, Yandere Simulatör nedir?
Beşiktaş’ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İncelemelerin ardından C.K.’nin ‘Yandere Simulatör’ isimli şiddet içerikli oyunu oynadığı öne sürüldü. Peki, Yandere Simulatör nedir?
YANDERE SİMULATÖR NEDİR?
Bir lisede geçen ve oyuncunun görevi okuldaki tüm rakiplerini tek tek öldürmek olan bir simülasyon oyunu son günlerde giderek popüler hale gelmeye başladı.Yandere Simulatör ismindeki oyun, bir anime karakterinin hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.
Japonca bir terim olarak "yandere", takıntılı olduğu kişiye ulaşmak için her şeyi yapabilecek, gerekirse herkesi öldürebilecek karakterleri tanımlamakta kullanılır.
2016 yılında Yandere Simulator, yayın hizmeti Twitch tarafından yasaklı oyunlar listesine eklendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama