Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:57

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:57

Tarihi kanunlardan bir tanesi olarak bilinen 12 levha kanunlarının da kim tarafından hazırlandığı merak ediliyor. Peki, 12 Levha Kanunları nedir? 12 Levha Kanunları kim tarafından yapıldı?

12 LEVHA KANUNLARI NEDİR?

12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449 (Leges Duodecim Tabularum), günümüz Avrupa Hukuku'nun temelini oluşturan Roma Hukukunun gelişiminde, yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devrine ait hukuk kaynağıdır.

12 LEVHA KANUNLARI KİM TARAFINDAN KONULDU?

Roma İmparatorluğu dönemine ait ilk yazılı kanunlar olan 12 Levha Kanunları, Roma toplumundaki Patrici (Curia'ların birleşmesiyle oluşan soylu, büyük aile kütlesinden seçilen, tam hukuklu vatandaşlar) ve Pleb (Savaşlardan ele geçirilmiş, seçme ve seçilme hakkı bulunmayan halk sınıfı; Roma'da bunlar yarı vatandaşlık statüsüne sahipti) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.

Çok kapsamlı bir hukuk kurallarını içeren 12 levha kanunları tam olarak milattan önce 451 yılında yazılmış ve milattan önce 449 yılına kadar devam etmiştir. Romalılar tarafından yazılmış olan 12 levha kanunları Solo yasalarından esinlenerek yazılmıştır. Roma medeniyetine ait olan 12 levha kanunları tam olarak 2 yılda hazırlanmıştır. 12 levha kanunu denmesinin sebebi ise 12 madeni para ve tahta üzerine yazıldığından dolayıdır. 12 levha kanunları yazıldıktan sonra Roma medeniyetinin en büyük meydanına asılmıştır. Bu kanunlar içerisinde mukaddes hakları da yer almaktaydı. Şahısların birbirine karşı işlemiş olduğu suçlarda uygulanacak yaptırımlar da yine 12 levha kanunları içerisinde yer almaktaydı.