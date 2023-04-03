Yanmış tencere ve tavalara böyle veda edebilirsiniz! Yanıkları yok ediyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:03

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:03

Ocakta pişmesini beklediğiniz yemek varken bir anda kapı çalar ve kapıda komşunuzla uzun uzun lafa dalarsınız. Mutfaktan gelen kötü kokular üzerine aceleyle mutfağa koşarsınız. Ama o da ne? Yemeğin dibi tutmuştur çoktan! Ya da birkaç işi aynı anda yaparken ocaktaki yemeği istemeden de olsa yakarsınız. Sonra da yanmış tencereyi veya tavayı temizlemek için çok fazla emek ve zaman harcarsınız. Aslında yanmış tencereleri pratik bir şekilde temizlemenin yolu var.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Yanmış tencere ve tavayı kurtaran yöntem paylaşıldı.

İŞTE İHTİYACINIZ OLANLAR

Karbonat

Krem tartar

El sabunu

Eski bir kredi kartı





YAPMANIZ GEREKENLER

-Tencereye eşit miktarda karbonat ve tartar kreması ekleyin (örneğin; her birinden iki yemek kaşığı).

-Ayrıca birkaç damla el sabunu ekleyin ve hepsini karıştırın.

-Daha sonra biraz sıcak su ekleyin ve karışım bir çeşit kıvamlı macun gibi görünene kadar karıştırın.

-Tencerenin yanmış kısımlarının tamamen örtülmesi gerekir!

-Bunun birkaç dakika beklemesine izin verin ve ardından eski kredi kartını kullanarak yanık lekelerini kazıyın.

-Tencereyi biraz su altında durulayın ve tekrar yeni gibi görünecektir!