Yapay zekadan gelen 'şans': ChatGPT’nin önerdiği numaralarla 150 bin dolar kazandı

ABD’de yaşayan Carrie Edwards, 8 Eylül’de gerçekleştirilen Virginia Piyango çekilişinde, ilk beş sayıdan dördünü ve Powerball’ı tutturup 150 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı. İlginç olan ise Edwards’ın bu başarıyı, piyango öncesi ChatGPT’ye sorduğu “bana piyango için sayılar öner” komutu sayesinde elde etmesi oldu.

Edwards, ödülü kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “ChatGPT’ye bana numaralar verebilir misin diye sordum. İki gün sonra ‘Lütfen piyango kazancınızı tahsil edin’ şeklinde bir mesaj aldım. Önce dolandırıcı olduğunu sandım. Ancak kontrol ettim ve gerçekten kazandığımı gördüm. Bu bir ilahi talihti. Hemen bu parayı bağışlamalıydım” dedi.

Kadın, kazandığı 150 bin doları çeşitli derneklere bağışladığını belirterek, “Ben kutsandığım için bu ödülü kazandım. Diğer insanların da kutsandıklarında başkalarını nasıl kutsayabileceklerine örnek olsun istedim” ifadelerini kullandı.

Edwards’ın hikayesi, yapay zekanın günlük yaşamda ilginç ve beklenmedik etkiler yaratabileceğinin canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.